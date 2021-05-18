Дума одобрила визы для иностранных туристов на полгода при наличии у них брони в гостинице

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который позволит выдавать иностранным туристам визы на срок до шести месяцев, если у них забронирован номер в гостинице, внесенной в федеральный реестр.

Согласно действующей редакции закона о порядке въезда и выезда из РФ, обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев иностранному туристу "при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров".

Принятым законом устанавливается, что такая виза может быть выдана на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме либо "бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей".