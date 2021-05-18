Госдума одобрила поправки о поддержке беременных и семей с детьми

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправки о поддержке семей с детьми и беременных, направленные на реализацию инициатив президента РФ, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Поправки были внесены ко второму чтению правительственного законопроекта о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний.

Одна из поправок устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Согласно другой поправке, неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей). Третьей поправкой с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц.

Авторами инициативы стали спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и сенатор Инна Святенко.

По оценкам единороссов, в 2021 году поправка о стопроцентных выплатах больничных коснется примерно 1,5 млн молодых родителей, а норма о пособиях для беременных, вставших на учет на ранних сроках, - 630 тыс. женщин.

Как подчеркнул Володин, депутаты совместно с кабмином оперативно работают над реализацией решений главы государства, анонсированных в рамках послания парламенту. "Приняты социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время", - отметил председатель нижней палаты.