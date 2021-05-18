МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует полноценный летний отпуск, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что российский лидер, как правило, отдыхает "урывками, используя выходные дни".

"Полноценный [отпуск] он точно - я могу точно сказать, даже не зная его планов, - [проводить] не будет. В любом случае, больше, чем на несколько дней он не может отойти от регулярных рабочих мероприятий, просто ему не позволяет должность главы государства. Поэтому отпускных планов у него нет", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин, как правило, "какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом".

Он добавил, что ему сейчас не известно, есть ли у президента конкретные планы посетить какие-то места отдыха этим летом.