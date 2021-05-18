В Хабаровском крае зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Медики в Хабаровском крае зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией за минувшую неделю. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"За минувшую неделю прирост заболевших в Хабаровском крае составил 31%. Если в первую неделю мая было зарегистрировано 145 случаев, то за прошлые семь дней прирост заболевших составил 191", - говорится в сообщении со ссылкой на главного санитарного врача региона Татьяну Зайцеву.

До конца месяца на карантин закрыт поселок Алонка Верхнебуреинского района. Там проведено массовое тестирование населения. На прошлой неделе выявлен последний заболевший. Всего их 36 человек. "Также нами зафиксирован очаг коронавируса в Тополево Хабаровского района. С ним сейчас работаем, принимаем все необходимые меры", - сказала Зайцева.

Заместитель председателя правительства края со социальным вопросам Евгений Никонов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что заболеваемость растет в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других западных регионов. Он поручил краевому Минздраву держать ситуацию под контролем и в случае необходимости готовить новые места для лечения больных с COVID-19. Сегодня в 11 медицинских организациях развернуто 469 коек.

Вакцинация от коронавируса в Хабаровском крае вышла на ежедневные темпы в 1 600-2 000 человек. Всего привиты 100 тыс. человек. "Мы используем различные формы вакцинации. Спросом пользуются наши кабинеты вакцинации в поликлиниках, больницах, "уголки здоровья" в торговых центрах. Благодаря помощи студентов ДВГМУ, медицинского колледжа, сотрудников института повышения квалификации врачей увеличено число выездных бригад. Их сегодня сформировано 185. Работаем и на предприятиях, и в сельских поселениях. Активизировалась вакцинация в рамках работы автопоезда "Здоровье", который сегодня находится на территории Бикинского района. Скоро автоколонна отправится по селам Хабаровского района", - сказал глава Минздрава края Юрий Бойченко, слова которого также приводятся в сообщении.

Почти половина привитых на территории края - люди старше 60 лет.

С начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заразились более 50 тыс. человек. На лечении находятся более 1,5 тыс. жителей, умерли от COVID-19 395 человек.