Госдума вводит штрафы до 500 тыс. рублей за угрозы при взыскании долгов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, предусматривающий административные штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам, документ также позволит привлекать к ответственности сами кредитные организации.

Согласно действующему законодательству, при возврате просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника, раскрытие его персональных данных. Инициативой предусматриваются административные штрафы за противоправные действия по возврату денежных средств. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 200 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до года, для юридических лиц - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас максимальная сумма взыскания для должностных лиц составляет 100 тыс. рублей, для юридических - 200 тыс.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством. Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас законодательством "установлены правовые основы деятельности и правила совершения действий по возврату просроченной задолженности". Так, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени, связанные "с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника", запрещено раскрытие сведений о должнике, его долгах, публикация этих данных в интернете.