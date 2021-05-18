Госдума вводит возрастную маркировку для анонсов зрелищных мероприятий

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект о введении возрастной маркировки информационной продукции при демонстрации анонсов зрелищных мероприятий.

Документ был внесен в Госдуму в конце июня прошлого года депутатами фракции "Единая Россия" Сергеем Боярским и Евгением Ревенко. Инициатива предусматривает распространение правила маркировки информационной продукции на анонсы зрелищных мероприятий. Как полагают авторы, это позволит исключить ситуации, когда СМИ привлекают к административной ответственности за анонсы зрелищных мероприятий, которые были размещены по заказу организаторов в рамках соответствующего договора. Теперь ответственность за неправильную маркировку будет возлагаться на организаторов мероприятий.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. По мнению кабмина, формулировка "анонс зрелищного мероприятия" представляется некорректной, поскольку это понятие "не относится к предмету правового регулирования" документа.