Песков: уволенные якобы за поддержку Навального граждане вправе обратиться в прокуратуру

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники Московского метрополитена и ВГТРК, якобы уволенные за поддержку Алексея Навального, вправе обратиться в прокуратуру, если видят в произошедшем нарушение трудового законодательства. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось об увольнениях сотрудников Московского метрополитена и холдинга ВГТРК. В материалах произошедшее связывали с тем, что уволенные регистрировались на сайте в поддержку Навального.

Песков задался вопросом, не идет ли речь об участии этих граждан в незаконных акциях. "Точно мы с вами не знаем. Это, скорее, вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное - соответствие Трудовому кодексу", - сказал представитель Кремля.

"Если там есть нарушение Трудового кодекса, и граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру, это ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности", - добавил он.