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Дело об усилении надзора за "скопинским маньяком" направлено в Рязанский областной суд

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ТАСС, 18 мая. Дело об усилении мер административного надзора над Виктором Моховым, известным как "скопинский маньяк", направлено в Рязанский областной суд.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Скопинского районного суда.

"Административное дело по административному исковому заявлению МО МВД России "Скопинский" о дополнении ранее установленных ограничений поднадзорному Мохову В. В. с апелляционными жалобами и представлением прокурора направлено в Рязанский областной суд", - сказала собеседница агентства.

 

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