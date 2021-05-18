Дело об усилении надзора за "скопинским маньяком" направлено в Рязанский областной суд

ТАСС, 18 мая. Дело об усилении мер административного надзора над Виктором Моховым, известным как "скопинский маньяк", направлено в Рязанский областной суд.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Скопинского районного суда.
"Административное дело по административному исковому заявлению МО МВД России "Скопинский" о дополнении ранее установленных ограничений поднадзорному Мохову В. В. с апелляционными жалобами и представлением прокурора направлено в Рязанский областной суд", - сказала собеседница агентства.