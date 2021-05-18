Дело об усилении надзора за "скопинским маньяком" направлено в Рязанский областной суд

Есть миллион! В "Цифровом диктанте - 2021" приняли участие почти миллион пользователей

Компания Microsoft, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Общероссийский народный фронт (ОНФ) подвели итоги Всероссийской образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант - 2021". В этом году в ней приняли участие почти миллион человек, наивысшие баллы получили юные участники в возрасте до 13 лет. Самое активное участие в акции приняли жители Самарской и Новосибирской областей и Краснодарского края

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