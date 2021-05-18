Почти 90 тыс. школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в Москве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Единый государственный экзамен в 2021 году будут сдавать более 87 тыс. московских школьников и выпускников прошлых лет. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"В Москве для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11, или ЕГЭ) зарегистрировались 87 022 человека, в том числе 67 926 выпускников школ 2021 года, 16 765 выпускников прошлых лет, обучавшихся по программе среднего профессионального образования либо в иностранных образовательных организациях, 2 331 человек, завершивших освоение образовательной программы по учебному предмету (учащиеся 10-х классов)", - говорится в сообщении.

Для участия в государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9) зарегистрировались 94 503 человека.

"В связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменены досрочные периоды проведения экзаменов. Аттестаты за девятый класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Выпускники девятых классов не будут сдавать учебные предметы по выбору в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)", - говорится в сообщении.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум учебным предметам - русскому языку и математике.

"Выпускники, которые собираются поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору. Чтобы получить аттестат, достаточно получить удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. Впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ будет проводиться исключительно в компьютерной форме, без использования бумажных бланков ответов и контрольных измерительных материалов", - говорится в сообщении.

Пункты сдачи ЕГЭ

Для проведения ЕГЭ будет работать 361 пункт проведения экзаменов на базе образовательных организаций в каждом районе города.

"Для учащихся, находящихся на лечении, будет организовано четыре ППЭ в московских больницах (НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Российской детской клинической больнице, НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Морозовской ДГКБ). Для 21 выпускника (в силу состояния их здоровья) прием экзаменов будет организован на дому", - говорится в сообщении.

Для проведения ГИА-9 определены 494 ППЭ на базе образовательных организаций. В детских медицинских учреждениях будут организованы пять ППЭ. Для 24 учащихся с ограниченными возможностями здоровья прием экзаменов планируется организовать на дому.