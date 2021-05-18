Конюхов проведет 10 дней на одиночной дрейфующей станции на Северном полюсе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов проведет 10 дней на дрейфующей полярной станции, расположенной на льдине, в экспедиции на Северном полюсе в июле. Он намерен изучить интенсивность таяния льда, а также создать серию живописных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions, которая будет помогать Конюхову с организацией путешествия.

"Федор Конюхов проведет 10 дней на одиночной дрейфующей полярной станции в Северном ледовитом океане. Главная цель - изучение интенсивности таяния льдов и маршрутов их дрейфа. Свободное от исследований время Конюхов посвятит творчеству - создаст серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 июля из Мурманска уходит первая экспедиция Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions на атомном ледоколе "50 лет Победы". На борту будет 124 участника, включая Конюхова. "По достижении вершины Земли капитан атомного ледокола совместно с командой Poseidon Expeditions найдет мощную льдину толщиной больше трех метров и осуществит высадку. На ней и будет разбита мини-полярная одиночная станция", - поясняет пресс-служба.

За передвижениями путешественника можно будет следить в онлайн-режиме. "За экспедициями Конюхова следят миллионы людей, им интересно, где он находится в конкретный момент во время экспедиции, с помощью спутникового трекера можно это узнать, посмотреть на карте в интернете, можно даже послать сообщение или пожелание. Прибор с точностью 100% покажет, где путешественник находится: он использует GPS, благодаря которому определяется местоположение", - отмечается в сообщении.