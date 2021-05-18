Россиянам не рекомендуют посещать иммиграционные центры Таиланда из-за вспышки COVID-19

БАНГКОК, 18 мая. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде рекомендовало соотечественникам воздержаться от посещения офисов правоохранительных структур, в том числе полицейских участков и иммиграционных центров. Как отмечается во вторник в заявлении дипломатического представительства, это связано с сообщениями о росте числа заразившихся правоохранителей, а также о вспышках коронавируса в тюрьмах.

"В ряде тюрем Бангкока зафиксированы вспышки COVID-19, причем заражение произошло через местных надзирателей, - уточнили в посольстве. - В этой связи рекомендуем в ближайшее время, по возможности, воздержаться от посещения полицейских участков и иммиграционных учреждений".

В диппредставительстве также напомнили о необходимости ношения масок и соблюдении социальной дистанции, а также использовании дезинфицирующего средства "после контактов с документами" в случае решения срочных визовых вопросов.

Департамент исправительных учреждений королевства впервые объявил о распространении инфекции в тюрьмах на прошлой неделе. Произошло это после того, как один из лидеров протестов - Пханатсайя Ситтхичираваннакун - была освобождена под залог и рассказала, что заразилась коронавирусом, находясь в тюрьме. В свою очередь власти заявили, что ее последний тест на наличие инфекции был отрицательным, а заразиться она могла на улице, во время поездки на судебное заседание. Несмотря на это, в исправительных учреждениях началось активное тестирование заключенных на наличие коронавируса, в результате уже выявлено более 11 тыс. инфицированных.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 113,5 тыс., вылечились более 69,9 тыс. человек, умерли 649 пациентов. С 28 февраля в стране началась вакцинация препаратом производства китайской компании Sinovac. Режим чрезвычайного положения продлен до 31 мая.