Глава Волгоградской области предложил реставрировать музей "Сталинградская битва"

ВОЛГОГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на открытии Всероссийского форума ветеранских организаций во вторник предложил провести масштабную реконструкцию мемориального комплекса на Мамаевом кургане и в целом музея-заповедника "Сталинградская битва" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Предложение было поддержано участниками форума, сообщила пресс-служба обладминистации.

В программе форума, который завершится 22 мая, несколько десятков мероприятий. Участие в нем принимает около 1,5 тыс. человек из 65 субъектов РФ - как очно, так и в режиме видео-конференц-связи.

"И сегодня обращаюсь к вам, руководителям ветеранского сообщества России: предлагаю участникам первого Всероссийского форума ветеранов объединить усилия ветеранского сообщества России, оргкомитета "Победа" и поддержать предложение Волгоградской области, Волгоградского областного Совета ветеранов по проведению масштабной реконструкции мемориального комплекса на Мамаевом кургане и в целом "Музея-заповедника "Сталинградская битва", - сказал Бочаров.

Он отметил, что музей-заповедник "Сталинградская битва" - один из наиболее знаковых памятников истории России, символ Великой Победы, который по праву является достоянием всей России, всего мира. Губернатор предложил приурочить завершение этих работ к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В пресс-службе обладминистрации ТАСС уточнили, что ежегодно Мамаев курган посещают около 1,3 млн туристов, однако до 2014 года объекты мемориального комплекса, выполненные в основном из бетонных конструкций, капитально не ремонтировались, что привело к их аварийному состоянию.

Реставрация "Родины-матери" началась в 2017 году с замены канатов, которые удерживают бетонный каркас скульптуры, обновления системы пожаротушения и сигнализации. Помимо этого на мемориале была заменена подсветка, выполнены большие работы по благоустройству прилегающей территории. Бочаров заручился поддержкой федерального центра в реализации проекта.