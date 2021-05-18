Выпускные и последние звонки в Югре пройдут в очном формате

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа приняли решение о проведении школьных последних звонков и выпускных мероприятий в очном формате при соблюдении санитарных требований. Об этом сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба.

"Выпускные мероприятия в общеобразовательных организациях [в этом году] будут очными при условии соблюдения разработанного департаментом образования и молодежной политики Югры защитного протокола", - сказала глава Югры.

Как пояснил в ходе заседания оперштаба директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин, в защитном протоколе, в частности, содержатся требования о необходимости проводить мероприятия при хорошей погоде на открытом воздухе, а родителям иметь отрицательный тест на коронавирус либо документ о прохождении вакцинации.

"Важным положением протокола является необходимость предварительно составить списки участников. Такие мероприятия пройдут только в тех классах, которые не находятся на карантине. Обязательное требование - если позволяет погода, проведение мероприятия на открытом воздухе, обеспечение онлайн-трансляции, а также допуск на мероприятия родителей, имеющих на руках отрицательный тест на коронавирус либо прошедших вакцинацию", - сказал Дренин.

По данным региональных властей, в Югре около 30 тыс. выпускников. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска, в городе последние звонки и торжественное вручение аттестатов в школах планируется провести в очной форме. "При благоприятной погоде мероприятия будут проведены на свежем воздухе на территории школ. В случае проведения в помещениях школ мероприятия будут организованы индивидуально для каждого класса без их объединения", - отметил собеседник агентства.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев в сутки. Снижение началось во второй половине января 2021 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 18 мая зарегистрировано 56 854 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 40 - за последние сутки. Умерли 795 человек, 55 616 пациентов выздоровели.