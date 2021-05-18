Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение противоэпидемических мер

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центральный детский магазин в Москве опечатан за нарушение профилактических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия. Об этом ТАСС сообщили во вторник в управлении Роспотребнадзора по Москве.

"По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, - АО "Лубянка-девелопмент" по адресу: г. Москва, Театральный пр., д. 5, стр. 1 <...> 18 мая в отношении АО "Лубянка-девелопмент" применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы", - сообщили в ведомстве.

В ходе расследования выявили следующие нарушения правил профилактики коронавирусной инфекции: недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители без масок и перчаток; в местах общего пользования отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха; недостаточный запас дезинфицирующих средств; на сотрудников клининга, технический персонал, не представлены результаты лабораторных исследований методом тестирования ПЦР на COVID-19.

В воскресенье в Центральном детском магазине в 12:00 началась автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". В СМИ и социальных сетях распространились фотографии, на которых запечатлено большое количество людей, пришедших на мероприятие.