Мишустин даст поручение по финансированию создания базы генетической информации

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Глава правительства Михаил Мишустин пообещал поручить своему заместителю Татьяне Голиковой проработать вопросы финансирования для создания в России национальной базы генетической информации.

Премьер во вторник посетил Курчатовский институт, где провел встречу с научным коллективом этого исследовательского центра. В ходе беседы один из ученых затронул вопрос формирования в России собственной базы генетической информации. "Создание национальной базы генетической информации очень важно, поручение президента соответствующее есть, мы этим занимаемся", - ответил Мишустин.

Он уточнил, что разработкой этой базы занимается совет по реализации федеральной научно-технологической программы по развитию генетических технологий, председателем которого является Голикова.

"Я знаю, что сейчас его [совета] задача - рассмотреть и одобрить концепцию. Вот когда концепция будет сделана, мы понимать будем этот подход, соответственно, рассмотрим допфинансирование. Это как раз то, что мы обсуждали, готовясь к походу к вам. Я приеду и обязательно Татьяне Алексеевне [Голиковой] еще раз такое поручение дам", - пообещал глава кабмина.

Мишустин также попросил главу Минобрнауки Валерия Фалькова, который присутствовал на встрече с учеными, представить ему доклад по этой теме.