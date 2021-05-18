В Петербурге планируют ввести ограничения на продажу алкоголя на период ЧЕ по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Ограничения на розничную продажу в Санкт-Петербурге алкогольной продукции в стеклянной таре на территориях у стадиона на Крестовском острове и специальных площадок для болельщиков планируется ввести в период проведения чемпионата Европы по футболу. Соответствующий законопроект рассмотрит городское законодательное собрание, сообщили в пресс-службе городского парламента.

"Документом предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре, за исключением розничной продажи при оказании услуг общественного питания, на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове за один день до начала матчей чемпионата и непосредственно в дни их проведения. На территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади и тематического парка футбола у спортивного комплекса "Юбилейный" такой запрет предусматривается ввести на период с 11 июня по 11 июля 2021 года, а на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади, - с 1 июля по 11 июля 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

По словам председателя законодательного собрания Вячеслава Макарова, законопроект направлен прежде всего на обеспечение безопасности болельщиков и жителей Петербурга. "Вводя эти запреты, город руководствуется опытом проведения матчей чемпионата мира по футболу, за организацию которых Петербург получил самую высокую оценку спортивного сообщества и многочисленные благодарности футбольной общественности", - привели слова Макарова в пресс-службе. Он выразил уверенность, что город и в этот раз обеспечит гостям не только комфортные условия для просмотра матчей и насыщенного отдыха, но и высочайшие критерии безопасности.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один из четвертьфиналов.