На Кубани увеличат количество охранников в больших школах

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил рассмотреть вопрос увеличения количества сотрудников, которые охраняют крупные школы, после трагических событий в Казани. Об этом он сказал в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии.

Ранее Кондратьев поручил усилить работу в регионе по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях и провести внеплановые проверки.

"У нас есть крупные школы. Надо пересмотреть правила, когда такие школы на большое количество учащихся охраняет один человек", - сказал Кондратьев.

Он обратил внимание на то, что охранять школы должны профессиональные сотрудники службы безопасности, а не "сторожа и вахтеры". Кроме того, Кондратьев поручил проработать усиление мер безопасности в учреждениях детского отдыха. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в ходе своего выступления объяснила, что на сегодня профессиональной охраной обеспечены более 99% учебных заведений региона, а технические средства защиты, такие как тревожные кнопки и системы видеонаблюдения, установлены во всех образовательных учреждениях.

Также глава региона поручил усилить охрану учреждений дополнительного образования в Краснодарском крае и усилить работу по подготовке персонала, обеспечивающего безопасность детей, в том числе проверить их умение работать в экстренных ситуациях. Глава региона отметил, что на сегодня почти все школы охраняют казаки, и их работу также необходимо проверить.

"Я акцентирую внимание на том, что усилить охрану нужно и в учреждениях дополнительного образования - школах искусств, спортивных школах, художественных, детских домах творчества. Там же тоже дети, и их охрану также надо усилить", - сказал Кондратьев.