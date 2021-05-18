В Севастополе реконструировали музей фортификационных сооружений

ТАСС, 18 мая. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили масштабную реконструкцию музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок и сухим доком в бухте Балаклава в Севастополе.

"Сегодня в уникальном гидротехническом сооружении состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции музейного комплекса. В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев", - говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны.

Военные строители воссоздали и реконструировали все основные кластеры, разработали новую концепцию функционирования фондов, создали его объемную карту. Ранее они состояли лишь из настенных баннеров, стендов и витрин с экспонатами.

Особенная атмосфера аутентичного противоатомного подземного убежища XX века дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

"Сейчас посетители "Объекта 825" смогут ознакомиться с историей создания секретного ранее объекта, узнать о системах его жизнеобеспечения, ремонтных работах в сухом доке", - говорится в пресс-релизе.

Музейные экспонаты

Отмечается, что в музее восстановлено множество интересных исторических деталей, в том числе карта размещения баз подводных лодок на территории СССР по состоянию на 1980-е годы, схема действия мощных защитных ворот, макет Балаклавского подземного комплекса с динамической подсветкой систем жизнеобеспечения и схемой подачи топлива.

В зоне "Системы жизнеобеспечения противоатомного убежища" установлены приборы и музейные экспонаты о системах сохранения жизни с информацией о каждой из них с чертежами. В "Зоне безопасности" - дозиметр радиации с цифровым табло, герметичная дверь с механизмом движения, транспортный узел торпедной части для вооружения подводных лодок с воссозданным поворотным кругом для транспортировки торпед, инсталляция с настоящей торпедой на рельсовой тележке.

Оборудованы витрина с моделями дизель-электрических подводных лодок, гребной винт, подвешенный на кран-балке с проекцией о работе в ремонтном цехе сухого дока, плакаты в стилистике 60-х годов о поражающих факторах ядерного взрыва, инфографика скорости распространения ударной волны и движения транспортных средств. Заново обустроены "Вход в потерну ядерного арсенала", экспозиция "Преступление перед человечеством" об атомной бомбардировке американскими летчиками японских городов Хиросима и Нагасаки, говорится в сообщении.

О базе в Балаклавской бухте

Засекреченная подземная база ВМФ создавалась в середине прошлого столетия для обслуживания подводных лодок и могла выдержать прямое попадание атомной бомбы мощностью в 100 кт, что в пять раз превышает силу удара по Хиросиме. Сложное фортификационное сооружение создавалось подземным способом в толще горы, что давало возможность развивать сеть подземных галерей на заданной глубине от поверхности земли.

Согласно проекту, в состав противоатомного подземного комплекса должно было войти несколько автономных объектов, в том числе объект 825 ГТС "гидротехническое сооружение" - укрытие для подводных лодок и экипажей 613-го и 633-го проектов, специальный цех судоремонтного завода с сухим доком, минно-торпедная часть для приготовления и проверки торпед, топливное хранилище на 9 500 тонн.

В 1958 году проект был доработан и дополнен новой подземной ремонтно-технической базой - арсеналом для хранения и подготовки ядерных боеприпасов. Работы по созданию подземного комплекса велись круглосуточно - в три смены. Прокладка тоннелей производилась с помощью взрывов направленного действия. В толще восточного склона горы Таврос построены подземные дороги, шлюзовые камеры, цеха завода, арсенал, хранилища горючего, кабинеты, причалы, глубоководный канал и сухой док. В 1961 году в доке стояла первая подлодка.

В канале (длина 602 метра) засекреченного объекта могло разместиться семь подлодок. Заводская инфраструктура была полностью изолирована от внешнего мира с помощью перекрытых подводных шлюзов. Боевые лодки ремонтировались в автономном режиме и выходили через специальный канал прямо в открытое море. В целях конспирации в подземный комплекс впускали и выпускали только по одной субмарине и только в ночное время. Поэтому сосчитать количество лодок, на которых к тому же часто меняли бортовые номера, в Балаклаве было почти невозможно.

Последняя российская подлодка покинула Балаклаву в марте 1995 года. И город, и порт, и вся гавань полностью перешли под юрисдикцию Украины. Подземный комплекс вывели из эксплуатации и передали местной власти. Все производственные мощности (дорогостоящие станки и оборудование с драгметаллами) вывезли в неизвестном направлении.

Балаклавская бухта Черного моря идеальна для организации порта базирования подводных лодок. Ее ширина составляет 200-400 метров, глубина - 17 метров. Природный ландшафт способствует отсутствию в ней штормов. Это отличное условие для швартовки. Благодаря уникальной извилистости бухта абсолютно незаметна со стороны открытого моря.