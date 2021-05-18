Абитуриентам, поступающим в самарские вузы и колледжи, выплатят по 10 тыс. рублей

САМАРА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Самарской области выплатит по 10 тыс. рублей поступающим в 2021 году в вузы и средние специальные учреждения региона. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Азаров в послании жителям Самарской области и депутатам Самарской губернской думы, которое транслировалось онлайн.

"Мы сегодня создаем инфраструктуру развития креативного класса, систему поддержки людей творческих профессий. <…> Это ваш шанс сделать самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья где-то там на стороне. А для этого поручаю правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тыс. рублей всем выпускникам школ, средних специальных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области", - сказал он.

Азаров также поручил областному правительству произвести выплаты не позднее сентября 2021 года. В числе мероприятий, которые проводятся для развития креативного класса, глава Самарской области перечислил стартапы, творческие конкурсы, тренинги и фестивали, а также дополнительное обучение.

В ежегодном послании жителям региона и депутатам Самарской губернской думы глава региона сообщает об итогах развития субъекта и ставит новые цели перед профильными министерствами, муниципалитетами. Основными темами послания в этом году стали экономическая и социальная ситуации в регионе, экологическая обстановка, а также преодоление последствий пандемии коронавируса.