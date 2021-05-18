Родители погибших в "Зимней вишне" детей потребовали по 100 млн рублей за каждого ребенка

КЕМЕРОВО, 18 мая. /ТАСС/. Двое родителей, дети которых погибли при пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня", потребовали взыскать с обвиняемых моральную компенсацию в размере 100 млн рублей за каждого погибшего ребенка.

"Я прошу суд взыскать в свою пользу с гражданских ответчиков компенсацию морального вреда по 100 млн рублей за гибель каждого ребенка. Я полагаю, что любая сумма компенсации не может быть чрезмерной и, к сожалению, не может компенсировать боль утраты. Заявленная мною сумма компенсации хоть в какой-то степени отражает тот ад и мучительные переживания, с которыми я живу после смерти сына и дочери", - заявил на судебном заседании отец двоих погибших детей Эдуард Ковалевский.

Аналогичное требование заявила и потерявшая при пожаре девятилетнюю дочь Елена Тесленко. "В погоне за прибылью [собственники] умышленно допустили существенные нарушения пожарной безопасности, что послужило основной причиной пожара и основной причиной гибели людей, - сказала Тесленко. - Именно поэтому 60% от заявленной суммы я прошу взыскать с ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Пострадавшие потребовали также взыскать 30% суммы с МЧС и 10% - с остальных гражданских ответчиков. Ранее кемеровский суд обязал собственников торгового центра выплатить родственникам погибших и пострадавшим при пожаре дополнительные компенсации в общей сумме 154 млн рублей.

На скамье подсудимых по делу восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев, гендиректор ККК Юлия Богданова, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор", которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, пожарные, руководство ТРЦ и компания, которая устанавливала в ТРЦ пожарную сигнализацию. С 2019 года уголовные дела рассматриваются в судах Кемерова.