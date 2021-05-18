Ученики школы в Казани, где произошла стрельба, сами выберут даты экзаменов

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Учащиеся 9-х и 11-х классов гимназии № 175 в Казани, где произошла стрельба, смогут самостоятельно выбрать даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

"Учащимся 9-х и 11-х классов будет предложен выбор сроков сдачи экзаменов. Они смогут сами выбрать любой день сдачи определенного предмета в основной, резервный или дополнительный период", - сообщили в мэрии.

Как рассказали в Министерстве образования Татарстана, ученики будут сдавать экзамены в отдельных аудиториях, в которых будут находиться медицинский персонал и педагог-психолог. Также выпускникам будет предложено горячее питание.

Накануне было принято решение об увеличении времени сдачи ОГЭ и ЕГЭ на 1,5 часа для учеников казанской гимназии № 175. Как объяснили в Минобразовании Татарстана, такие меры позволят психологически облегчить условия прохождения экзаменов. Также выпускники 9-х классов для получения аттестата должны будут сдать только один экзамен - по русскому языку.