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Мишустин освободил Глушко от должности первого замминистра просвещения

Глава кабмина ранее назначил на эту должность Александра Бугаева

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дмитрия Глушко от должности первого замминистра просвещения России. Распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Глушко Дмитрия Евгеньевича от должности первого заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Дмитрий Глушко был назначен первым заместителем министра просвещения РФ в мае 2020 года. В понедельник Мишустин назначил на эту должность Александра Бугаева, который ранее возглавлял Росмолодежь.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБугаев, Александр Вячеславович
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