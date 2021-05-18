Мишустин освободил Глушко от должности первого замминистра просвещения

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дмитрия Глушко от должности первого замминистра просвещения России. Распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Глушко Дмитрия Евгеньевича от должности первого заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Дмитрий Глушко был назначен первым заместителем министра просвещения РФ в мае 2020 года. В понедельник Мишустин назначил на эту должность Александра Бугаева, который ранее возглавлял Росмолодежь.