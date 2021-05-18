Более 200 мертвых нерп найдено на побережье Каспия с конца апреля

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Более 200 нерп, занесенных в Красную книгу РФ, найдены мертвыми на побережье Каспийского моря с конца апреля 2021 года по сегодняшний день. Об этом рассказал ТАСС во вторник директор АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов.

Накануне в Минприроды Дагестана сообщили о гибели нескольких краснокнижных тюленей в акватории Каспия в Дербенте. Ранее в соцсетях появилось видео, где на берегу Каспийского моря в Дербенте обнаружили несколько мертвых краснокнижных тюленей. В начале мая на побережье Каспийского моря также в Дагестане обнаружили более 170 туш тюленей.

"Так, вчера между Дербентом и Дагестанскими Огнями обнаружено еще три туши. Все особи молодые, одна без шкуры. Всего с конца апреля по сегодняшний день сотрудники Каспийского природоохранного центра на берегу Каспия нашли более 200 погибших тюленей", - рассказал собеседник агентства.

По словам Гапизова, одной из причин гибели нерп могло стать попадание животных в сети рыбаков или браконьеров. "Это весной все происходит, они со стороны Астрахани спускаются на юг, в сторону Баку, весенняя миграция, попадают в сети и запутываются. Животное попадает в рыболовецкие тралы, браконьерские сети и тонет, особенно если это особь молодая, у нее не хватает сил выбраться. Так, одна из обнаруженных вчера особей точно была задушена сетями, это видно, а две - не ясно", - пояснил руководитель центра.

Еще одной из причин могло стать загрязнение моря, отметил Гапизов. "Поскольку море грязное, рыба, которую едят тюлени, могут отравлять их, это также одна из возможных причин гибели нерп. Сейчас идет большое загрязнение море, по самое воде видно, что море загрязнено сточными водами. Так как в прибрежных городах отсутствует сеть очистных сооружений", - рассказал собеседник агентства. Другой причиной гибели нерп иногда становятся вирусные заболевания, отметил он.

Сотрудники Каспийского природоохранного центра взяли анализы у обнаруженных туш и передали партнерам в научные лаборатории. "Мы каждый день мониторим побережье с помощью дронов. Кроме того, наши сотрудники самостоятельно обследуют территорию и реагируют на поступающие сообщения от местных жителей", - добавил Гапизов.

О краснокнижном тюлене

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

При этом с начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций пришли к выводу, что одной из возможных причин гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа.

Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.