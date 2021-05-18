Роспотребнадзор прокомментировал случаи заболевания "черной плесенью" в Индии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Грибковое заболевание мукормикоза ("черная плесень") более актуально для стран Юго-Восточной Азии из-за природно-географических факторов. Обычно оно не вызывает заболевания людей, но является мощным аллергеном, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция. В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что "черная плесень" распространена практически во всех странах, она выявляется под обоями, в углах и супервлажных помещениях. Большая концентрация спор этого микоза именно в Индии объясняется огромной влажностью и высокой среднегодичной температурой.

Ранее газета The Times of India со ссылкой на медицинские органы штата Махараштра сообщила, что по меньшей мере 16 пациентов с коронавирусной инфекцией в городе Аурангабаде (западный штат Махараштра) умерли от вспышки грибкового заболевания мукормикоза с начала апреля по 15 мая.

Еще до пандемии мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом. В настоящее время в стране участились случаи обнаружения мукормикоза у пациентов, инфицированных коронавирусом. Индийские СМИ сообщают о растущем числе заболеваний мукормикозом в штате Махараштра и его столице Мумбаи, в штате Гуджарат и ряде других регионов. О точном числе заболевших "черной плесенью" пока не сообщается, но врачи отмечают, что в отдельных клиниках наблюдается рост более чем в два раза, есть и смертельные случаи.