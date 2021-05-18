Заключенным - победителям конкурсов могут разрешить выйти на свободу раньше

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские заключенные, ставшие победителями творческих конкурсов, ежегодно проводимых ФСИН, могут получить право раньше выйти на свободу. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко на заседании комитета Совета Федерации.

"Мы готовим законопроект, что если заключенный является победителем в конкурсе, то у него должно быть определенное право на уменьшение срока [наказания]. Пусть незначительное - три месяца или полгода", - сообщил министр. По его словам, предполагается, что перечень таких конкурсов будет утверждаться директором ФСИН или министром юстиции.

Глава Минюста заметил, что "это очень стимулирует людей (на исправление - прим. ТАСС)" и назвал это в числе мер, которые Минюст разрабатывает совместно со ФСИН в целях либерализации системы исполнения наказаний.

Поощрения

Участие в конкурсах и спартакиадах позволяет заключенным получать поощрения, которые сказываются и на возможности выйти на свободу по УДО. В 2018 году в исправительных колониях ФСИН прошло более 369 тыс. спортивных и культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 136 тыс. осужденных. Только по итогам участия в спартакиадах между отрядами осужденных более 45 тыс. человек получили различные виды поощрения, в том числе предоставлено свыше 4,3 тыс. дополнительных свиданий, 52 осужденным предоставлены отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения. В 2019 году в исправительных учреждениях прошло более 274 тыс. культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов, за участие в которых были поощрены около 123 тыс. осужденных. Из них в течение года более 20 тыс. человек были освобождены условно-досрочно, 120 было предоставлено право проживать с семьей за пределами колоний-поселений, более 11,5 тыс. осужденных неотбытая часть наказания была заменена более мягким его видом, а 6 тыс. осужденных были переведены в учреждения с более мягким видом режима. Кроме того, более тысячи осужденных были поощрены правом проведения отпуска с выездом за пределы колонии.

В декабре 2019 года ФСИН впервые провела общероссийскую акцию подведения итогов культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов в исправительных учреждениях, предложив поощрить к новогодним праздникам наиболее отличившихся осужденных (в зависимости от вида наказания). В итоге 379 осужденных освободились перед наступлением 2020 года условно-досрочно, еще 133 осужденных получили кратковременный отпуск с возможностью встретить Новый год с семьей, восьми осужденным в праздничные дни предоставили длительные свидания за пределами колонии.

Самый известный конкурс ФСИН - "Амнистия души" - среди воспитанников колоний для несовершеннолетних по разным номинациям (от вокала, хореографии, художественного чтения, театральной постановки до создания лучшей видео- и киностудии и лучшего мультфильма). Финал конкурса, проводимого уже 14 лет, проходит с участием прошедших первые этапы конкурса в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Специвцева.