Карта "Тройка" с 21 мая будет использоваться для проезда в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Карта "Тройка" будет использоваться при оплате проезда в общественном транспорте Ярославской области с 21 мая, первые три месяца система будет работать в пилотном режиме. Об этом на странице в Facebook сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

"В Ярославской области появится транспортная карта "Тройка". С 21 мая мы запускаем пилотный проект, тестировать новую систему оплаты будем на протяжении следующих трех месяцев", - написал Миронов.

По его словам, за три месяца разработчики смогут оценить эффективность системы и доработать технические моменты. На первом этапе оплатить проезд картой "Тройка" можно будет на четырех межмуниципальных маршрутах - №520 Пошехонье - Пречистое, №506 Пошехонье - Ярославль (через Рыбинск), №530 Пошехонье - Ярославль (через Данилов), №105 Ярославль - Кормилицино. Со временем количество маршрутов и пунктов приобретения карт будет увеличиваться.

"Предполагаем, что картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в любом общественном транспорте области, и уже сейчас ярославской "Тройкой" можно будет воспользоваться и в других регионах, где она подключена", - добавил Миронов.

Как сообщалось утром в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, для регионального тестирования выпущено 1,5 тыс. карт в "ярославском дизайне".

Карта "Тройка" - первоначально электронная транспортная карта города Москвы с возможностью пополнения и использования на любом виде общественного транспорта. Изначально была представлена в виде пластиковой карты синего цвета с изображением трех белых коней, либо с другим изображением, приуроченным к какому-либо событию. Существуют альтернативные "карты" в виде брелоков, браслетов, колец, а так же виртуальных мобильных вариантов. "Тройка" набирает популярность в регионах.