Госдума в I чтении одобрила уголовные сроки за руководство нежелательными зарубежными НПО

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ отдельной ответственности за участие в иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной нежелательной в РФ, а также за руководство ей.

Согласно тексту проекта, участие в работе такой НПО повлечет штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет. Кроме того, законопроектом предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до четырех лет.

Также предложено ввести обязательные работы на срок до 480 часов за руководство нежелательной НПО. Срок лишения свободы за это составит от двух до шести лет. Поправки вносятся в статью 284.1 Уголовного кодекса РФ, ответственность в которой для членов и руководителей нежелательных НПО сейчас не разграничена.

Законопроектом при этом предусмотрено, что уголовная ответственность за участие в деятельности такой организации наступает независимо от того, действует такая организация на территории РФ или за ее пределами. Действующая редакция УК РФ распространяется только на нежелательные НПО, работающие в России.

К уголовной ответственности за участие в нежелательной НПО будут привлекаться лица, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за аналогичные деяния. Сейчас такая ответственность может наступить только в том случае, если виновный в течение года два раза привлекался к ответственности по аналогичной статье Кодекса РФ об административных правонарушениях. При этом для руководителей НПО административная преюдиция исключается в принципе.

Законопроект позволяет избежать уголовной ответственности лицам, добровольно прекратившим руководство нежелательными НПО или участие в них и активно способствовавшим раскрытию преступлений.