Автоэкспедиция для изучения туристического потенциала началась в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Автомобильная экспедиция для исследования туристического потенциала области стартовала во вторник из Архангельска, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"18 мая в Поморье началась автомобильная экспедиция в рамках проекта по развитию автотуризма "Открытый Север: автомаршруты". Два экипажа будут отмечать локации, где могут быть организованы кемпинги, проверять состояние придорожного сервиса, навигации и объектов питания, а также проведут серию встреч и семинаров с работниками сферы туризма", - сказали в пресс-службе.

Участники исследуют Холмогорский, Онежский, Вельский и Устьянский районы, а также Северодвинск и Архангельск. По итогам будет создан базовый маршрут по Архангельской области для автомобильных туристов, который появится на профильных ресурсах в интернете. Экспедиция положит начало серии мероприятий, призванных создать инфраструктуру и сервис для автотуристов на территории региона.

Возглавляет экспедицию президент общественной организации "Лига караванеров" Андрей Артюхов. Автопробег завершится в Каргополе 26 мая.