Госдума вводит возможность встреч осужденных с адвокатами по вопросам обращения в ЕСПЧ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект, который дает осужденным право на конфиденциальные встречи в местах лишения свободы с адвокатами, нотариусами и другими лицами по вопросам подготовки обращения в ЕСПЧ. Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ (УИК).

Осужденные для решения вопросов, связанных с обращением в ЕСПЧ, смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в Европейском суде по правам человека, а также с нотариусами. Осужденным предоставляется право на встречи длительностью до четырех часов и без ограничения их числа вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.

При этом копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении.

В тексте уточняется, что в случае попытки передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания в ходе таких встреч "свидание немедленно прерывается". Нотариусам при этом разрешается проносить на территорию исправительного учреждения предметы и документы, которые необходимы им для удостоверения доверенности.

Инициатива разработана с целью обеспечения конституционных прав россиян и во исполнение постановления Европейского суда по правам человека по жалобе № 1555/04 "Захаркин против Российской Федерации". Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.