В центрах соцуслуг "Почты России" будут обучать профессиям для удаленной работы

Проект реализован совместно с Агентством стратегических инициатив. Занятия будут проходить в 15 ЦСУ, открытых в почтовых отделениях в Ульяновской, Новгородской, Архангельской и Калужской областях, а также в Приморском крае.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. В центрах социальных услуг (ЦСУ) "Почты России" стартуют бесплатные онлайн-курсы "Школы удаленных профессий АРС" для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на курсах можно будет получить базовые навыки по востребованным на рынке специальностям: копирайтер, SMM-менеджер, контекстолог, таргетолог, менеджер по дистанционным продажам и PR-менеджер. Помимо основ выбранной профессии, слушатели также освоят такие навыки, как составление резюме, нетворкинг, создание презентаций, ведение переговоров, планирование, тайм-менеджмент и другие.

Добавляется, что помимо успешного прохождения курса выпускники получат именные сертификаты и консультацию по трудоустройству. Пройти бесплатное обучение смогут люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в период пандемии, жители небольших городов и деревень, члены многодетных и малообеспеченных семьей. Также, чтобы записаться на курс, необходимо заполнить анкету. В ЦСУ слушателям предоставят доступ к компьютерам с выходом в интернет и помогут подключиться к обучающей платформе.

"В конце прошлого года Агентство и "Почта России" подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает совместную работу по продвижению инициатив и проектов, а в апреле этого года мы решили организовать совместное взаимодействие в рамках проекта "Школа удаленных профессий "АРС". Уверена, что с привлечением инфраструктуры "Почты России", принять участие в обучении смогут те, кто действительно нуждается в компетенциях удаленной занятости на территориях, где не всегда имеется возможность традиционного трудоустройства", - прокомментировала директор центра инициатив направления "Молодые профессионалы" АСИ Жанна Кадылева.

Куратор проекта со стороны АСИ, руководитель программы направления "Молодые профессионалы" АСИ Алексей Троцак подчеркнул, что разработанная схема взаимодействия предполагает выделение квот на обучение через ЦСУ, организацию "горячей линии" для консультаций, доступ граждан к "папке знаний" ЦСУ.

Что известно о ЦСУ

Центры социальных услуг открылись в 2020 году по поручению Президента Российской Федерации. Сейчас они работают на базе 15 сельских отделений "Почты России" в Ульяновской, Новгородской, Архангельской и Калужской областях, а также Приморском крае. В них можно получить бесплатный доступ к медицинским, государственным и социальным услугам. Посетители могут измерить ключевые показатели здоровья с помощью пульсоксиметра, тонометра, термометра, весов и ростомера. Также клиентам доступны подключенные к интернету компьютеры для входа в личный кабинет на сайтах Госуслуг, Пенсионного фонда и других государственных органов и организаций.

"Школа удаленных профессий АРС" - бесплатный образовательный проект, призванный обучить людей основам digital-профессий. Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

"Почта России" - крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов - свыше 42 тыс. точек, порядка 70% из которых находятся в малых населенных пунктах.