Министр экономики Германии высказался за допуск "Спутника V" в ЕС

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Россия с Германией являются первопроходцами в производстве вакцин от коронавируса. "Спутник V" должен получить сертификацию ЕС, заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер в видеообращении к участникам германо-российской конференции "Потсдамские встречи", которая проходит во вторник.

"Мы с Россией поддерживаем тесный обмен по вопросу производства вакцин. Как Германия с BioNTech, так и Россия со "Спутником V" относятся к первопроходцам в вопросе вакцин от коронавируса. Таким образом, мы имеем еще одну основу для тесной кооперации на благо людей. Разумеется, "Спутник V" должен быть допущен в Европейском союзе, как и все другие [эффективные] медикаменты, препараты и вакцины", - сказал он.

В ФРГ неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности российский "Cпутник V". И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие: вакцина должна иметь сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.