Глава ФПА считает, что без обратной связи тотальная цифровизация грозит цифровыми бунтами

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Отсутствие обратной связи и возможности обжалования решений при тотальной цифровизации может привести к цифровым бунтам. Такое мнение высказал президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко.

"Создавая те либо иные платформы, те либо иные сервисы, разработчики, увлекаясь прогрессом и прорывом, не должны забывать о необходимости оставить окно для обратной связи, потому что, если не будет возможности у человека обжаловать то либо иное действие, решение цифры и он будет сталкиваться уже с конечным результатом, тем больше опасность того, что мы можем столкнуться с каким-нибудь движением луддитов, с какими-нибудь цифровыми бунтами", - сказал глава ФПА, выступая на дискуссионной сессии Петербургского международного юридического онлайн-форума.

В качестве примера он привел штрафы за нарушения ПДД, выписываемые по камерам фотовидеофиксации, когда не понятен механизм обжалования решения. Он отметил, что при повальной цифровизации принципиально важна сама возможность обжаловать решения.