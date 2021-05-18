{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ФПА считает, что без обратной связи тотальная цифровизация грозит цифровыми бунтами

Юрий Пилипенко отметил, что при повальной цифровизации принципиально важна сама возможность обжаловать решения

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Отсутствие обратной связи и возможности обжалования решений при тотальной цифровизации может привести к цифровым бунтам. Такое мнение высказал президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко.

"Создавая те либо иные платформы, те либо иные сервисы, разработчики, увлекаясь прогрессом и прорывом, не должны забывать о необходимости оставить окно для обратной связи, потому что, если не будет возможности у человека обжаловать то либо иное действие, решение цифры и он будет сталкиваться уже с конечным результатом, тем больше опасность того, что мы можем столкнуться с каким-нибудь движением луддитов, с какими-нибудь цифровыми бунтами", - сказал глава ФПА, выступая на дискуссионной сессии Петербургского международного юридического онлайн-форума.

В качестве примера он привел штрафы за нарушения ПДД, выписываемые по камерам фотовидеофиксации, когда не понятен механизм обжалования решения. Он отметил, что при повальной цифровизации принципиально важна сама возможность обжаловать решения.

Теги
Россия
Экскурсионные автобусы будут въезжать в Абхазию из России по выделенной полосе
Автотранспорт, перевозящий туристов, также будут досматривать вне очереди и без высадки пассажиров
Читать полностью