Минздрав Чехии ликвидировал комиссию по эпидемическим ситуациям

ПРАГА, 18 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Чехии во вторник приняло решение о роспуске межотраслевой комиссии по эпидемическим ситуациям (MeSES), созданной в середине этого марта для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает телеканал CT24 .

Комиссию возглавлял эпидемиолог и инфекционист Петр Смейкал. Цель работы MeSES заключалась в мониторинге ситуации, связанной с пандемией, и в выработке рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса.

В пятницу группа из 12 экспертов рекомендовала Минздраву прекратить работу комиссии в связи с улучшением эпидемической ситуации в Чехии, поскольку "у правительства [теперь] имеется стандартный механизм борьбы с эпидемиями".

"Ни о каких причинах [закрытия комиссии] не сообщалось, возможно, они будут даны в письменном виде", - прокомментировал решение Минздрава Петр Смейкал.

В понедельник в Чехии было выявлено 1 126 новых заболевших коронавирусом, что стало лучшим показателем для этого дня недели с прошлого сентября.