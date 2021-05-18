Госдума приняла в I чтении законопроект о порядке пребывания подсудимых в психлечебнице

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий порядок помещения подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и содержащихся под стражей граждан в медицинскую организацию.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в марте вместе с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которым суд может помещать подозреваемых, обвиняемых или содержащихся под стражей в психиатрические лечебницы для лечения в стационаре на срок до шести месяцев с возможностью его неоднократного продления, ограничивая при этом их контакты с другими лицами. Корреспондирующие изменения предлагается внести в закон о психиатрической помощи и о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В частности, проект вводит основания для помещения лица в медорганизацию и порядок его освидетельствования. Кроме того, документ устанавливает механизм информирования органов предварительного расследования со стороны медорганизации об улучшении состояния помещенных в нее лиц "в целях разрешения судом вопроса о прекращении их пребывания в медицинской организации и применении к ним при наличии предусмотренных законом оснований соответствующих мер пресечения".

Так, согласно законопроекту, лицо, временно помещенное в психиатрический стационар, находится в нем в течение срока, установленного судом, не реже одного раза в месяц подлежит обязательному психиатрическому освидетельствованию комиссией врачей-психиатров. О результатах психиатрического освидетельствования медорганизация не реже одного раза в месяц информирует орган предварительного расследования и суд, в производстве которых находится уголовное дело. При этом законопроект уточняет, что такое заключение психиатрический стационар должен направить в орган предварительного расследования и суд за 15 дней до истечения срока пребывания в нем временно помещенного лица.

Полномочия суда

Согласно поправкам в УПК, при установлении судебно-психиатрической экспертизой наличия у лица, помещенного под стражу, психического заболевания, требующего стационарного лечения, суд по результатам рассмотрения ходатайства следователя, дознавателя либо по собственной инициативе, если уголовное дело находится в производстве суда, "принимает решение о временном помещении данного лица в лечебных целях в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях". Суд при этом должен указать срок пребывания подсудимого в лечебнице, "который не может превышать шесть месяцев".

Если производство по данному делу не может быть закончено в этот срок, а лечение не может быть прекращено, то суд будет вправе "продлить этот срок неоднократно, каждый раз не более чем на шесть месяцев, но не свыше сроков", установленных отдельными статьями УПК.

Решение о помещении лица в лечебницу либо о продлении срока лечения "допускается только в случае, если психическое состояние, подтвержденное указанной организацией, не позволяет ему (подсудимому - прим. ТАСС) участвовать в судебном заседании". При принятии решения суд может также предусмотреть ряд ограничений, включая запрет на общение с определенными лицами, на отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, на использование средств связи и интернета.