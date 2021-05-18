В Саратове около 7 тыс. человек встретили поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Патриотический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", который прибыл во вторник на железнодорожный вокзал Саратова, встретили около 7 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Тематический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", который сегодня прибыл в Саратов, на железнодорожном вокзале встретили около 7 тыс. жителей и гостей города. В торжественной встрече эшелона приняли участие военный комиссар региона генерал-майор Андрей Старков, военнослужащие 631-го регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Российской Федерации, представители правительства региона и администрации Саратова, юнармейцы, кадеты, жители и гости города", - отмечается в сообщении.

Гости мероприятия смогли осмотрели 17 тематических вагонов, в которых размещены выставки, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижения современной армии, развитию юнармейского движения и работе военных медиков. Посетителям также представили образцы военной техники, которые располагались на трех открытых платформах состава, - танк Т-90, бронеавтомобиль "Тайфун-К", гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ". На вокзале был развернут пункт отбора на военную службу по контракту.

После Саратова патриотический поезд сделает остановку в Самаре 19 мая и в Уфе 20 мая.

Военно-патриотическая акция началась 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке "Патриот" проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.