Более 14 тыс. семей Подмосковья получили выплату для новорожденных с начала года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 14 тыс. семей получили выплату на детей, родившихся в Московской области с начала года. Размер выплаты составляет 20 тыс. рублей, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" с начала 2021 года денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными, получили 14 197 семей, в которых родились дети, сумма выплат составила 283,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что денежную выплату можно получить вместо подарочного набора для новорожденного "Я родился в Подмосковье".

"Денежная выплата в размере 20 тыс. рублей на приобретение средств для ухода за новорожденными детьми предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области", - процитировали в пресс-службе слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.