Дума приняла в I чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в I чтении депутатский законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Документом предлагается запретить выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Запрет коснется и лиц, подвергнутых административному наказанию за пьяную езду, либо передачу управления своим автомобилем нетрезвому водителю, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Также законопроект предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Сейчас такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Одновременно в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносятся поправки, позволяющие относить к единому реестру запрещенных сайтов порталы со сведениями о методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о методах изготовления, переделки или восстановления огнестрельного оружия.

Вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие: отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения или отказ предоставить оружие для его осмотра. Предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Запрещается хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов в декабре 2020 года. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после трагедии в казанской школе. 11 мая бывший ученик гимназии №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.