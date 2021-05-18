Второй случай ошибочного введения четырех доз вакцины от COVID-19 выявили в Италии

РИМ, 18 мая. /ТАСС/. Итальянка в Ливорно по ошибке получила четыре дозы вакцины от коронавируса американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Как сообщает во вторник газета Corriere della Sera , это уже по меньшей мере второй подобный случай.

Как пишет газета, 67-летняя женщина находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо. По данным экспериментальных исследований, введение до четырех доз данного препарата не должно вызывать тяжелой реакции организма. Вместе с тем у некоторых пожилых людей (старше 80 лет) после вакцинации наблюдается резкое ухудшение общего состояния здоровья. Однако официальных данных на этот счет нет.

Ранее больше положенных доз получила 23-летняя студентка психологии. Изначально говорилось о шести дозах, потом врачи и совершившая ошибку медсестра уверяли, что доз во флаконе оставалось четыре. Молодая женщина, привитая более недели назад, жалуется на головные боли, усталость, у нее завышены некоторые параметры по результатам биохимического анализа крови.

Вакцины от коронавируса практически всех производителей, обеспечивающих кампании вакцинации в Европе, поступают в ампулах, рассчитанных на несколько доз. Такое решение было принято, в частности, для ускорения темпов производства. Ампулы препарата Pfizer и BioNTech рассчитаны на пять доз, однако в ЕС при использовании высокоточных шприцев удается извлекать по шесть доз из флакона.

Всего на сегодняшний день в Италии полностью иммунизированы почти 9 млн человек, что соответствует 15% населения. Сделано почти 28 млн инъекций. Наиболее используемой является вакцина консорциума Pfizer и BioNTech.