Франция сохраняет запрет на въезд для граждан стран из-за пределов ЕС

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Въезд во Францию из стран за пределами Евросоюза в связи с продолжающейся пандемией коронавируса по-прежнему запрещен, за исключением особых обстоятельств. Об этом сообщили во вторник в МИД республики.

"Мы должны напомнить, что на этой стадии въезд во Францию из стран за пределами Европейского союза запрещен, за исключением особых обстоятельств", - отметил на брифинге представитель дипломатического ведомства.

Он указал, что государства ЕС "обсуждают сейчас на европейском уровне модальности открытия границ по мере развития в Европе и в других районах мира кампании вакцинации".

Отвечая на вопросы журналистов, дипломат напомнил также, что "российская вакцина "Спутник V" проходит сейчас экспертизу в ЕС". "Франция принимает участие в европейской координации", - заметил он.

В соответствии с планами правительства 19 мая Франция должна вступить в новый этап постепенной отмены карантинных ограничений. В среду с соблюдением мер социальной дистанции могут возобновить работу музеи, кинотеатры, террасы кафе, магазины. На два часа сокращается комендантский час, который будет теперь начинаться на территории страны в 21:00 по парижскому времени (вместо 19:00) и продолжаться до 06:00 утра.