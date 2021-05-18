Экспедиция для обследования места затопления подлодки "Комсомолец" вышла из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Экспедиция Росгидромета, организованная для обследования места затопления 32 года назад атомной подводной лодки "Комсомолец" вышла из Архангельска на научно-экспедиционном судне "Профессор Молчанов", сообщили ТАСС в пресс-службе Севгидромета.

"Из Архангельска на судне "Профессор Молчанов" вышла экспедиция Росгидромета к месту гибели атомной подлодки "Комсомолец". Ученые будут обследовать потенциально опасный радиационный объект", - сказали в пресс-службе.

В состав экспедиции вошли ученые ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга окружающей среды НПО "Тайфун" и специалисты Севгидромета. В Норвежском море исследователи проведут контроль состояния окружающей среды в месте гибели субмарины. Они отберут пробы воды с разных глубин и донных отложений, оценят уровень загрязнения окружающей среды.

Как сказал ТАСС руководитель экспедиции Георгий Артемьев, предыдущие исследования Росгидромета в район затопления "Комсомольца" были в 1989 году. "Российские организации проводят экспедиции в место затопления "Комсомольца", - сказал он. - Если говорить о мониторинге, то его, скорее, проводит норвежская сторона".

Завершение рейса и возвращение научного судна в Архангельск планируется 5 июня.

О подлодке

7 апреля 1989 года в 180 км от острова Медвежий затонула АПЛ "Комсомолец" проекта "Плавник". На борту было 20 обычных торпед и две с ядерными боеголовками. На лодке находилось 116 кг реакторного урана и свыше 6 кг плутония-239. На кораблей начался пожар. После взрывов субмарина длиной 119 метров, диаметром корпуса 11 метров и водоизмещением 5 950 тонн затонула на глубине 1700 метров. С 1989 года в район аварии было направлено несколько экспедиций для обследования корабля. Было установлено, что носовая часть сильно повреждена, защитные системы торпедных аппаратов не могут удерживать плутоний в боеголовках. Производить работы с лодкой было невозможно и в 1993 году было решено субмарину не поднимать, а законсервировать, что было сделано в 1995 году.

В 1998 году научная экспедиция с помощью глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" обследовала подлодку. Была произведена фотосъемка, отобраны пробы воды и грунта, подняты на поверхность приборы, поставленные в 1995 году. Специалисты сделали вывод, что радиационная обстановка стабильная, на 10-15 лет угрозы для экологии нет.