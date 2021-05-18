Треть коек для пациентов с коронавирусом свободна в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Треть коек для больных с новой коронавирусной инфекцией свободна в Архангельской области, говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации региона.

"В регионе свободна треть инфекционных коек для заболевших коронавирусом. В учреждениях области развернуто 812 коек для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него. На сегодня свободными остаются 275 коек - это 33% от общего количества", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией осуществляется в 17 медицинских организациях. В настоящее время в стационарах находятся около 500 человек, все койки для них обеспечены кислородом.

С начала пандемии в Архангельской области выявлено 63 028 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 54 случая. Больше всего заболевших в Архангельске и Каргопольском районе. С начала пандемии от коронавируса умерли 1 194 человека. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получил 77 471 человек, еще 104 006 жителей региона прошли первый этап вакцинации. В области действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим в общественных местах.