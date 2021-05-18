В Карелии снесут все опасные объекты на бывших совхозных полях после гибели ребенка

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 мая. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил в срочном порядке выявить все руинированные объекты на бывших совхозных полях и снести их после гибели 15-летнего подростка в деревне Судалице Олонецкого района. Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

В воскресенье 15-летний подросток погиб во время игры на территории бывшего совхоза "Олонецкий", где на него обрушился фрагмент стены заброшенного коровника. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В срочном порядке - до конца мая - провести работу по выявлению руинированных объектов на бывших совхозных полях. Установить собственников и провести с ними работу по сносу небезопасных строений в добровольном, а в случае отказа - в принудительном порядке. Накануне встретился с заместителем прокурора Карелии Василием Шевченко. Обсудили взаимодействие и активизацию мер прокурорского надзора при понуждении собственников к приведению заброшенных зданий в надлежащее состояние или к сносу", - говорится в сообщении.

Глава Карелии отметил, что семье мальчика будет оказана помощь. По информации руководителя региона, на сегодняшний день уже удалось установить собственника строения, под которым погиб ребенок. Это физическое лицо, которое приобрело объекты в 2000-е годы после банкротства предприятия, их так и не использовали. При этом доступ к объектам тоже не был ограничен.

В республике ведется работа по выявлению руинированных объектов не первый год. В реестр внесены 806 строений, 61 - снесено. На территории Олонецкого района таких объектов официально числится 75, но здания бывшего совхоза "Олонецкий" туда не входят. "В связи с этим еще раз прошу все муниципалитеты активно продолжать ревизию на своих территориях, включая земли за пределами населенных пунктов", - добавил Парфенчиков.