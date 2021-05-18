В Палате экономики Австрии призвали облегчить правила въезда для привитых "Спутником V"

Австрия с 19 мая отменяет обязательный карантин для приезжих из большинства стран Евросоюза и отдельных третьих стран, разрешая въезд из них при наличии сертификата, подтверждающего сделанную прививку, наличие антител после выздоровления или отрицательный результат теста на коронавирус. Для въезда признаются прививки препаратами, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств. При этом правила въезда в Австрию из России пока остались без изменений: россияне могут попасть в Австрию при наличии вида на жительство или визы D. В исключительных случаях приехать возможно с рабочей поездкой, в медицинских или образовательных целях.

Представитель интересов туристической индустрии считает проблематичным, что ослабление ограничений на въезд и посещение разных объектов на территории Австрии не распространяется на людей, привитых не зарегистрированными в ЕС вакцинами. "В данном случае я в первую очередь говорю о всех венгерских, российских гостях или гостях из стран Азии, которые, например, привиты "Спутником V". В этом вопросе нам срочно необходимы действия", - говорится в распространенном заявлении Краус-Винклер.

По ее словам, при въезде в Австрию нужно сделать возможным признание сертификата после вакцинации препаратами, которые уже широко применяются в мире.

В Австрии с 19 мая после действовавших с ноября 2020 года карантинных ограничений откроют сферы гастрономии, туризма, культуры и спорта. Посещать открывшиеся объекты можно будет только при наличии сертификата, удостоверяющего наличие прививки от коронавируса, антител после перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательного результата теста на коронавирус. Австрийский "зеленый паспорт" будет распространяться только на зарегистрированные в Евросоюзе вакцины. Людям, привитым российским препаратом "Спутник V" или препаратом китайской компании Sinopharm, необходимо будет сдавать тесты на коронавирус.

Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн в понедельник не исключил, что в будущем привитые "Спутником V" люди смогут получить австрийский "зеленый паспорт" для свободного посещения разных объектов на ее территории при подтверждении наличия антител.