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В России с начала года количество IT-преступлений увеличилось на 31%

В МВД сообщили, что в стране зарегистрировали 184,9 тыс. таких преступлений

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Количество IT-преступлений увеличилось в России с начала этого года на 31%. Об этом сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.

"Количество IT-преступлений растет, зарегистрировано 184,9 тыс. таких преступлений, это на 31% больше, чем в прошлом году", - сказал он во вторник на выездном заседании межфракционной рабочей группы Госдумы в "Сбере".

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что один из способов, который позволил бы минимизировать ущерб граждан от IT-преступлений, стало бы страхование их вкладов за счет кредитно-финансовых организаций. По его словам, необходимо активнее использовать регулятивные возможности, полномочия для оперативной блокировки различных криминальных механизмов, действующих в глобальной сети.

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