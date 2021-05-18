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Пандемия COVID-19

Власти Москвы сообщили, что ЦДМ возобновит работу после устранения нарушений

Центральный детский магазин опечатали за нарушение профилактических мер после проведения автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центральный детский магазин в Москве сможет возобновить работу после устранения нарушений противоэпидемических мер. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

Ранее во вторник в управлении Роспотребнадзора по Москве ТАСС сказали, что Центральный детский магазин (Театральный пр-д, 5/1) опечатан за нарушение профилактических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия 16 мая - автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром".

"Руководство [ЦДМ] уже все сказало в воскресенье на эту тему. Это была их трагическая ошибка, когда они <...> не подготовились к данному мероприятию. Действительно, большое количество москвичей и гостей столицы пришли в детский магазин, что и вызвало в последующем проверку Роспотребнадзора и привело сейчас к опечатыванию магазина. <...> Как только они устранят все нарушения, которые выявил Роспотребнадзор, после этого они смогут восстановить свою работу", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что наряду с временным закрытием, магазин могут оштрафовать.

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