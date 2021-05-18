Здоровье находящегося в СИЗО ученого Голубкина ухудшилось

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Состояние здоровья ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, ухудшилось после заболевания ковидом. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Александр Тимошенко.

"У него наблюдаются серьезные осложнения после перенесенного COVID-19. Это касается проблем с сердцем, с сердечно-сосудистой системой. Я считаю, что это должно стать основанием для изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал защитник. Он добавил, что, по имеющимся данным, следствие уже вышло с ходатайством о продлении его ареста.

"Как сказал мне вчера сам Голубкин в СИЗО, Лефортовский суд рассмотрит вопрос о продлении ему срока содержания под стражей 27 мая. Меня пока официально следователь не уведомил", - сказал Тимошенко.

Голубкину предъявили обвинение по ст. 275 ("Госизмена"), свою вину он не признал.