На период летних отпусков тесты на коронавирус в Чехии могут стать бесплатными

ПРАГА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Чехии рассматривает возможность сделать ПЦР-тесты на COVID-19 бесплатными для жителей страны в период летних отпусков. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Мы рассматриваем [возможность делать] бесплатные ПЦР-тесты в период с июня по сентябрь. Мы не хотим, чтобы у людей из-за ковида были большие расходы", - цитирует его во вторник портал lidovky.cz.

В настоящее время каждый житель страны, желающий отправиться за границу, должен сдавать два теста - перед выездом и после возвращения в Чехию. Стоимость каждого составляет около 1 500 крон (примерно $65). Таким образом, среднестатистической семье из четырех человек будет необходимо сдать восемь тестов, на что придется потратить 12 тыс. крон (около $520).

Глава правительства уточнил, что возможность бесплатных тестов пока обсуждается только теоретически и конкретные детали необходимо будет обсудить в парламенте, с местными властями и с представителями национальных страховых компаний.

В понедельник в Чехии было выявлено 1 126 новых случаев заражения коронавирусом, что стало лучшим показателем для этого дня недели с прошлого сентября.