Детский омбудсмен не получала жалоб на растление детей в интернате в Ивановской области

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Жалобы, связанные с какими-либо действиями сексуального характера в отношении детей, не поступали из школы-интерната в Ивановской области, сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Океанская.

Во вторник канал "РЕН ТВ" со ссылкой на источники, знакомые с материалами следствия, сообщил об обысках и возбуждении уголовного дела, связанного с фактами систематического растления воспитанников школы-интерната в Ивановской области. Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Ивановской области, ведомство к расследованию этого дела не имеет отношения, а события, изложенные в СМИ, не комментируют.

"Жалобы оттуда [из школы-интерната] такого характера не поступали. Не знаю об этих случаях, мы не привлекались к этой истории", - сказала собеседница агентства.

Как отметила Океанская, с момента назначения ее на пост уполномоченного по правам детей в Ивановской области в 2013 году из школы-интерната поступали обращения, связанные с имущественными правами. При этом, как отметила омбудсмен, у воспитанников есть ее контакты - электронный адрес и телефон для обращения в случае необходимости.