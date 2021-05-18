Власти Петербурга не ожидают осложнения ситуации с COVID-19 из-за массовых мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Крупные массовые мероприятия, которые пройдут в Петербурге в июне, вряд ли негативно повлияют на ситуацию с коронавирусом в городе, сказал ТАСС председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В июне в Петербурге пройдет сразу несколько крупных мероприятий - Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников "Алые паруса", матчи Евро-2020.

"Число гостей, которое приедет сюда на праздники, составляет небольшую долю. Праздники могут вызывать беспокойство, но объективно вряд ли сыграют как-то негативно", - сказал он.

Лисовец отметил, что в городе развернуто достаточно коек для больных с коронавирусом. При необходимости коечный фонд возможно увеличить. Ранее сообщалось, что в городе вновь открывают дополнительные 459 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам председателя комитета, в Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусом, количество госпитализаций пациентов с ковидом выросло более чем на 20% за последнюю неделю.

Несмотря на увеличение числа госпитализаций, во вторник губернатор города Александр Беглов заявил, что ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге не критичная, ее удается сдерживать, что позволяет городу готовиться к проведению крупных мероприятий с большим количеством участников. Он призвал горожан соблюдать действующие санитарные правила и пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 428 917 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 391 682 человека, умерли 13 844. За последние сутки в городе выявили 772 случая заражения.