Путин направил приветствие участникам международного фестиваля "Москва встречает друзей"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVIII международного фестиваля "Москва встречает друзей", который проходит с 18 мая по 1 июня. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Созданный по инициативе выдающегося музыканта современности Владимира Теодоровича Спивакова, ваш фестиваль выполняет важную, благородную миссию - помогает талантливым ребятам из разных регионов России и других стран осуществить свою мечту, открывает им дорогу в мир большого искусства, приобщает к непреходящим духовным ценностям", - отметил Путин.

Президент добавил, что фестиваль пройдет под девизом "Жизнь отстоявшим" и будет посвящен врачам, борющимся с эпидемией коронавируса. "Уверен, что выступления юных дарований, их вдохновенное творчество станут отличным подарком для этих мужественных, преданных профессиональному долгу людей", - подчеркнул глава государства.

Международный фестиваль "Москва встречает друзей" - титульный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО.